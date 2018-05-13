"Вест Бромвич", "Стоук Сити" и "Суонси" покидают премьер-лигу по итогам сезона

"Вест Бромвич", "Стоук Сити" и "Суонси" вылетели из английской премьер-лиги. В следующем сезоне командам предстоит выступать в чемпионшипе.

"Вест Бромвич", уже потерявший шансы остаться в высшем дивизионе, в матче 38-го тура чемпионата Англии уступил "Кристал Пэлас" (0:2) и финишировал на последнем месте с 31 очком. "Стоук Сити" также ранее потерял шансы остаться в элитном дивизионе. "Гончары" на выезде обыграли "Суонси" (2:1) и заняли 19-е место (33 очка).

Перед последним туром "Суонси" в случае победы над "Стоук Сити" и поражения "Саутгемптона" в матче с "Манчестер Сити" сохраняли теоретические шансы на сохранение прописки. Однако валиийский клуб проиграл, а "святые" уступили "Сити" - 0:1, но избежали понижения в классе. Таким образом, "лебеди" с 33 очками заняли 18-е место и также вылетели в чемпионшип.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Суонси" - "Стоук Сити" - 1:2 (1:2)

Голы: Кинг, 14 (1:0). Ндиай, 31 (1:1). Крауч, 41 (1:2).

Нереализованный пенальти: Шачири ("Стоук Сити"), 54 (вратарь)

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Ранхель, ван дер Хорн, Моусон, Кинг (Бриттон, 58), Кэрролл, Раутледж (Абрахам, 58), А.Айю, Дайер (Клукас, 68), Дж.Айю.

"Стоук Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Зума, Бауэр, Аллен (Флетчер, 8), Ндиай, Серенсен (Айленд, 76), Крауч, Диуф, Шачири.

Предупреждения: ван дер Хорн, 36. Крауч, 56. Бауэр, 66.

Судья: Тэйлор

13 мая. Суонси. Стадион "Либерти Стэдиум".

"Кристал Пэлас" - "Вест Бромвич Альбион" - 2:0 (0:0)

Голы: Заа, 70 (1:0). ван Анхолт, 78 (2:0).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт (Суаре, 82), Кабай, Макартур (Бентеке, 69), Миливоевич, Лофтус-Чик, Ван-Биссака, Таунсенд (Ли Чхон Ен, 84), Заа.

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Крыховяк (Шадли, 62), Ливермор, Родригес (Старридж, 74), Рондон (Робсон-Кану, 71), Макклин.

Предупреждения: Брант, 45+2. Томкинс, 48. Доусон, 55. Макартур, 68. Гиббс, 81.

Судья: Мосс (Англия).

13 мая. Лондон. Стадион "Селхерст Парк".

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:0)

Гол: Габриэл Жезус, 90+4 .

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд (Маккуин, 81), Седрик Суариш, Йосида, Худт, Стивенс, Ромеу, Хейбьерг, Тадич, Редмонд (Уорд-Проуз, 64), Остин (Лонг, 64).

"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Фернандинью, Гюндоган (Фоден, 82), Делф (Габриэл Жезус, 59), Де Брейне, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Диас, 79).

Предупреждения: Уорд-Проуз, 71. Хейбьерг, 90. Седрик Суариш, 90+1. Габриэл Жезус, 90+4.

Судья: Марринер.

13 мая. Саутгемптон. Стадион "Сент Мэри".