21:11 27 января | ФУТБОЛ — Англия

Венгер дисквалифицирован на четыре матча

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии. Более того, французский специалист был оштрафован на 25 тысяч фунтов стерлингов.

Венгер был удален в концовке матча 22-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:1) за оскорбление четвертого арбитра и позже в подтрибунном помещении продолжил оскорблять арбитра.

"Арсенал" после 22 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Англии второе место, имея в своем активе 47 очков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

хаха, допрыгался, плакса)

23:17 27 января

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