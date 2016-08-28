02:23 | ФУТБОЛ — Англия

Вальтер Маццарри: "Доволен игрой команды, несмотря на поражение"

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Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри остался доволен игрой своей команды в матче 3-го тура премьер-лиги с "Арсеналом", несмотря на поражение со счетом 1:3. По словам Маццарри, во втором тайме его подопечные должны были забивать больше.

 - Мы хорошо провели второй тайм и должны были забивать больше, - приводит ВВС слова Маццарри. - Но некоторые эпизоды очень многое решили в этой встрече. Чех провел невероятную игру, совершив два или три нереальных спасения, однако, несмотря на поражение, я доволен игрой команды.

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