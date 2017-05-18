В Англии планируется наказывать игроков за симуляцию на основании видеоповторов

Футбольная ассоциация Англии (ФА) изучает возможность внедрения наказаний за симуляцию в премьер-лиге. Как сообщает The Sun, планируется создание комиссии из трех человек, которая будет раз в неделю просматривать матчи тура и выносить решения. Особенность системы в том, что наказаны игроки могут быть только на основании этих видеоповторов, даже если арбитр встречи ничего такого не зафиксировал.

Подобная система может быть внедрена уже со следующего сезона. В нынешнем же она впервые была опробована в Шотландии. Первым наказанным стал вингер "Хартса" Джейми Уокер, который за "нырок" в игре с "Селтиком" был дисквалифицирован на два матча.