11:35 | ФУТБОЛ — Англия

В Англии планируется наказывать игроков за симуляцию на основании видеоповторов

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Футбольная ассоциация Англии (ФА) изучает возможность внедрения наказаний за симуляцию в премьер-лиге. Как сообщает The Sun, планируется создание комиссии из трех человек, которая будет раз в неделю просматривать матчи тура и выносить решения. Особенность системы в том, что наказаны игроки могут быть только на основании этих видеоповторов, даже если арбитр встречи ничего такого не зафиксировал.

Подобная система может быть внедрена уже со следующего сезона. В нынешнем же она впервые была опробована в Шотландии. Первым наказанным стал вингер "Хартса" Джейми Уокер, который за "нырок" в игре с "Селтиком" был дисквалифицирован на два матча.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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vasiunchik

Везде давно пора сделать уже

12:49

Храбрец*

Криш тоже против будет. Это вам не у Месси после игры по губам проклятия читать ))

12:15

shpasic

глушаковы, дзюбы, паршивлюки и кокорины против!

12:09

Юрий-Златоуст

Вот бы наши дятлы из РФС поучились бы работать.

11:56