В Англии планируется наказывать игроков за симуляцию на основании видеоповторов

Футбольная ассоциация Англии (ФА) изучает возможность внедрения наказаний за симуляцию в премьер-лиге. Как сообщает The Sun, планируется создание комиссии из трех человек, которая будет раз в неделю просматривать матчи тура и выносить решения. Особенность системы в том, что наказаны игроки могут быть только на основании этих видеоповторов, даже если арбитр встречи ничего такого не зафиксировал.
Подобная система может быть внедрена уже со следующего сезона. В нынешнем же она впервые была опробована в Шотландии. Первым наказанным стал вингер "Хартса" Джейми Уокер, который за "нырок" в игре с "Селтиком" был дисквалифицирован на два матча.
vasiunchik
Везде давно пора сделать уже
12:49
Храбрец*
Криш тоже против будет. Это вам не у Месси после игры по губам проклятия читать ))
12:15
shpasic
глушаковы, дзюбы, паршивлюки и кокорины против!
12:09
Юрий-Златоуст
Вот бы наши дятлы из РФС поучились бы работать.
11:56