Усманов может купить"Чарльтон"

Как утверждает Daily Mail, предприниматель Алишер Усманов рассматривает возможность покупки "Чарльтона", выступающего в третьей по силе лиге Англии. Ранее россиянин продал свою долю акций "Арсенала" (30 процентов) владельцу команды американцу Стэну Кронке за 600 миллионов фунтов стерлингов. По информации Daily Mail, часть из этой суммы Усманов может потратить на покупку "Чарльтона", так как хочет остаться в английском футболе.

Нынешний владелец клуба Ролан Дюшателе готов продать его за 20 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что у "Чарльтона" накопились долги на сумму 60 миллионов, а персонал команды не получил зарплату за прошлый месяц.

Ранее сообщалось, что Усманов вложил 100 миллионов долларов в "Пахтакор".

После шести туров "Чальтон" занимает 10-е место турнирной таблице третьей по силе лиге Англии.