"Уотфорду" грозит снятие очков за подделку документов

"Уотфорд" может быть лишен нескольких очков после завершения расследования, которое в отношении клуба проводит Английская футбольная лига (EFL), сообщает The Telegraph. Организация подозревает владельца "Уотфорда" Джино Поццо в подделке документов при покупке клуба в 2014 году. Речь идет о фальшивой банковских гарантиях на 7 миллионов евро, которые получил бизнесмен.

В том случае, если футбольные власти докажут вину клуба, "Уотфорд" ожидает крупный денежный штраф. Кроме того, наказанием может послужить снятие очков в нынешнем сезоне, несмотря на то, что команда в данный момент выступает в премьер-лиге и не имеет отношения к EFL. Самое суровое наказание в такой ситуации - снятие с соревнований, но оно никогда ранее не применялось в английском футболе.