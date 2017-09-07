Уокер – самый быстрый игрок премьер-лиги после трех туров

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер является самым быстрым игроком английской премьер-лиги после трех туров, информирует Opta. Его максимальная скорость составила 35,16 км/ч.
Топ-10 самых быстрых игроков премьер-лиги:
1. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") – 35,16 км/ч
2. Кико Фемения ("Уотфорд") – 35,12
3. Лоран Косьельни ("Арсенал") – 35,11
4. Садио Мане ("Ливерпуль") – 34,84
5. Райан Фрейзер ("Борнмут") – 34,79
6. Джошуа Кинг ("Борнмут") – 34,70
7. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 34,68
8. Джейми Варди ("Лестер") – 34,65
9. Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон") – 34,62
10. Саломон Рондон ("Вест Бромвич"), Ромелу Лукаку ("МЮ") и Н'Голо Канте ("Челси") – 34,56