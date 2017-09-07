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15:50 | Футбол — Англия

Уокер – самый быстрый игрок премьер-лиги после трех туров


Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер является самым быстрым игроком английской премьер-лиги после трех туров, информирует Opta. Его максимальная скорость составила 35,16 км/ч.

Топ-10 самых быстрых игроков премьер-лиги:

1. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") – 35,16 км/ч

2. Кико Фемения ("Уотфорд") – 35,12

3. Лоран Косьельни ("Арсенал") – 35,11

4. Садио Мане ("Ливерпуль") – 34,84

5. Райан Фрейзер ("Борнмут") – 34,79

6. Джошуа Кинг ("Борнмут") – 34,70

7. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 34,68

8. Джейми Варди ("Лестер") – 34,65

9. Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон") – 34,62

10. Саломон Рондон ("Вест Бромвич"), Ромелу Лукаку ("МЮ") и Н'Голо Канте ("Челси") – 34,56

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