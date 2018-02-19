"Уиган" – "Манчестер Сити": "Фонбет" дает интересные коэффициенты на "тотал"

По традиции матчи с участием явного фаворита всегда вызывает большой интерес среди игроков на спортивных ставках. Они часто берут ставку на фаворита в состав своих экспрессов. В понедельник такой матч – это игра Кубка Англии между "Уиганом" и "Манчестер Сити".

Коэффициенты, которые предлагает "Фонбет" на победу команд в этом матче, отражают мнение болельщиков: победа "Манчестер Сити" в основное время предлагается за скромные 1.15, в то время как любители выловить сенсацию могут "купиться" на внушительный коэффициент 16.50. Ничья также не слишком вероятна, за нее дают 7.70. Впрочем, на момент написания этой заметки мнение клиентов "Фонбет" было однозначным: 95% ставок пришлось на победу лидера премьер-лиги.

В матчах с явным фаворитом популярны и ставки на "тотал больше": клиенты не без оснований предвкушают открытый футбол и большое число голов, которые будут забиты преимущественно в ворота аутсайдера. В этом матче букмекеры предлагают "тотал больше 3,5 мяча" за 2.05, и такой исход выбрали 84% поставивших на тотал клиентов.

Что касается распределения ставок по разным их видам, то здесь не все просто. Если самой популярной ожидаемо является ставка на победу фаворитов, куда пришлось 78% всех ставок, то вот на втором месте неожиданно оказалась ставка на тотал больше 1,5 мячей: такая позиция доступна в росписи за скромный коэффициент 1.13. Этот вариант привлек внимание 8% игроков. Ставки на "стандартный" для данного матча "тотал больше 3,5 мяча" идут на третьем месте и составляют 5%, и такой же процент у еще одного неплохого варианта ставки на тотал: "Манчестер Сити" больше 1,5 мяча за 1.25.

Заслуживают внимание и ставки на точные счета в матче. Среди некрупных счетов "Фонбет" видит наиболее вероятным счет 2:0 в пользу "Сити" с коэффициентом 6.5, или 3:0 с коэффициентом 7.0, однако можно поставить и на "другой счет", куда входят 3:3 и любые счета с четырьмя и более мячами, забитыми одной из команд. За такой исход "платят" с коэффициентом 2.80.

Статистика команд, которую можно посмотреть на сайте "Фонбет", в данном случае не слишком информативна: в последний раз они встречались в 2014 году. Тогда "Уиган" победил со счетом 2:1. Всего же за шесть последних очных поединков четыре раза побеждал "Манчестер Сити", дважды "Уиган", причем в пяти из шести этих матчей одна из команд не забивала вообще. Такую ставку тоже можно сделать в "Фонбет": "только одна забьет" принимается с коэффициентом 1.75.