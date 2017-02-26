00:35 | ФУТБОЛ — Англия

Уэстли Морган: "Никогда не думал, что "Лестер" станет чемпионом, но с Раньери это случилось"

0
0
0
0

Защитник "Лестера" Уэстли Морган поблагодарил Клаудио Раньери за работу на посту главного тренера команды. Итальянский специалист привел команду к чемпионству в прошлом сезоне, однако на этой неделе был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

"Просто хотел бы сказать большое спасибо Клаудио за то, что достиг "Лестер" - мы стали чемпионами Англии и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Никогда не думал, что это возможно, но это случилось. Мне было приятно быть вашим капитаном, и я желаю вам всего наилучшего в будущем", - написал в своем "Твиттере" Морган.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ