Уэстли Морган: "Никогда не думал, что "Лестер" станет чемпионом, но с Раньери это случилось"

Защитник "Лестера" Уэстли Морган поблагодарил Клаудио Раньери за работу на посту главного тренера команды. Итальянский специалист привел команду к чемпионству в прошлом сезоне, однако на этой неделе был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

"Просто хотел бы сказать большое спасибо Клаудио за то, что достиг "Лестер" - мы стали чемпионами Англии и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Никогда не думал, что это возможно, но это случилось. Мне было приятно быть вашим капитаном, и я желаю вам всего наилучшего в будущем", - написал в своем "Твиттере" Морган.