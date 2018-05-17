Трент Александр-Арнолд: "Клопп спросил, какие у меня планы на время ЧМ, а потом сказал, что я в сборной"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд признался, что был удивлен вызовом в сборную Англии на ЧМ-2018. Он признался, что узнал об этом от тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

– Это случилось перед нашим вылетом на сбор в Марбелью, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Александра-Арнолда. – Тренер подошел ко мне, когда мы сели в самолет. Он спросил, знаю ли я что-нибудь о составе сборной Англии на чемпионат мира. Я ответил, что не знаю. Тогда он спросил, какие у меня планы на июнь-июль. Я ответил, что нет особых планов. Он сказал: "Хорошо, хорошо… ты в сборной!" Признаюсь, это был момент большой гордости!