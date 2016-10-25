16:35 | ФУТБОЛ — Англия

Тренировочным процессом в "МЮ" руководит ассистент Моуринью?

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Игроки "Манчестер Юнайтед" сильно удивлены решением главного тренера команды Жозе Моуринью доверить руководство тренировочным процессом своему помощнику Рую Фарии, соощает The Times. По информации издания, в последнее время наставник "красных дьяволов" дистанцируется от игроков и наблюдает за занятиями со стороны.

В "Челси" португальский специалист всегда лично руководил игроками во время тренировочного процесса, не отдавая бразды правления своим ассистентам. Игроки манчестерской команды восприняли случившиеся изменения с удивлением.

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