Тренировочным процессом в "МЮ" руководит ассистент Моуринью?

Игроки "Манчестер Юнайтед" сильно удивлены решением главного тренера команды Жозе Моуринью доверить руководство тренировочным процессом своему помощнику Рую Фарии, соощает The Times. По информации издания, в последнее время наставник "красных дьяволов" дистанцируется от игроков и наблюдает за занятиями со стороны.

В "Челси" португальский специалист всегда лично руководил игроками во время тренировочного процесса, не отдавая бразды правления своим ассистентам. Игроки манчестерской команды восприняли случившиеся изменения с удивлением.