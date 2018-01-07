Тренер "Саутгемптона" подтвердил, что клуб может вернуть Уолкотта

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино рассказал о том, что клуб может вернуть полузащитника "Арсенала" Тео Уолкотта. Напомним, 28-летний англичанин является воспитанником клуба. В основе "Саутгемптона" Уолкотт дебютировал в 16 лет, став, тем самым, самым молодым игроком в истории клуба.

- Мы обсуждаем эту возможность, - цитирует Sky Sports Пеллегрино. - Он хороший игрок, но нам будет тяжело подписать его. Надо учитывать особенности рынка, поэтому я не думаю, что у нас будет много шансов заполучить его.