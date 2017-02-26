"Тоттенхэм" разгромил "Стоук Сити", Кейн забил сотый гол в карьере

"Тоттенхэм" разгромил "Стоук Сити" (4:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии. В составе победителей хет-триком отметился форвард Харри Кейн, один мяч на счету полузащитника Деле Алли. Отметим, что первый мяч нападающего в этой встрече стал 100-м в его клубной карьере.

Лондонцы на время поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата, "Стоук" располагается на 10-й строчке.

Премьер-лига

26-й тур

"Тоттенхэм" – "Стоук Сити" – 4:0 (4:0)

Голы: Кейн, 14 (1:0). Кейн, 32 (2:0). Кейн, 37 (3:0). Алли, 45+1 (4:0).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген (Уинкс, 66), Алдервейрелд (Виммер, 49), Уокер, Дэйвис, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 86).

"Стоук Сити": Грант, Бардсли, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Адам (Афеллай, 60), Уилан (Кэмерон, 82), Аллен, Собхи, Крауч (Бераино, 60), Арнаутович.

Предупреждения: Уилан, 20. Адам, 25. Арнаутович, 39. Виммер, 67. Ваньяма, 90.

Судья: Мосс.

26 февраля. Лондон. Стадион White Hart Lane.