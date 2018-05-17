"Тоттенхэм" показал свой новый стадион

"Тоттенхэм" показал, как идут строительные работы на новом стадионе клуба, сообщается в официальном Твиттере клуба.

На видео видно, что на стадионе идут активные строительные работы как снаружи, так и внутри сооружения. Как ранее сообщалось в СМИ, новый дом "шпор" обойдется им в сумму около миллиарда фунтов, что сделает его самым дорогим в Европе. Вмещать арена будет 62062 человека.

Ожидается, что стадион достроят уже к новому сезону, и первый домашний матч "Тоттенхэм" проведет именно здесь.

Напомним, предыдущая домашняя арена лондонцев "Уайт Харт Лейн" функционировала с 1899 по 2017 годы.