Торрес может вернуться в Англию

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес рассматривает возможность возвращения в Англию. 33-летним испанцем интересуются два клуба премьер-лиги: "Ньюкасл" и "Саутгемптон", сообщает The Daily Mirror.

В текущем сезоне форвард только два раза появлялся на поле в стартовом составе и результативными действиями не отметился. В январе возможность играть за "Атлетико" получит Диегу Коста.

Ранее Торрес уже выступал в премьер-лиге за "Ливерпуль" и "Челси". Он провел за две команды 212 матчей, в которых забил 85 мячей и отдал 24 голевые передачи.