Тим Кэйхилл ради ЧМ-2018 может вернуться в "Миллуолл" спустя 14 лет

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл может вернуться в английский "Миллуолл", сообщает Daily Telegraph. 38-летний форвард хочет провести ближайшие полгода в серьезном турнире, чтобы попасть на чемпионат мира-2018, который станет для него четвертым мировым первенством в карьере.
Кэйхилл защищал цвета "Миллуолла" с 1998 по 2004 год, после чего перешел в "Эвертон", за который выступал до 2012 года. Последние два сезона он провел в австралийском "Мельбурн Сити", а сейчас находится в статусе свободного агента. За сборную Австралии Кэйхилл отыграл 104 матча и забил 50 голов. На его счету дубль в ворота Сирии (2:1) в ответном матче отборочного раунда ЧМ-2018. Победа вывела австралийцев в межконтинентальные "стыки", где они одолели Гондурас (0:0, 3:1).
yehq.386098
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19:41 16 января
баламошка
Кэйхилл может вернуться к Миллуоллу.
19:37 16 января