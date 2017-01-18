Тибо Куртуа: "Челси" важнее всего подойти к игре с "Ливерпулем" с наибольшим отрывом от преследователей"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа надеется, что его команда подойдет к игре с "Ливерпулем" с наибольшим отрывом в таблице. Также он отметил, что игроки ощущают давление в связи с лидерством.

- Мы просто должны двигаться от игры к игре, - цитирует пресс-служба клуба Куртуа. - Но важнее всего подойти к матчу на "Энфилде" (31 января) с наибольшим отрывом от преследователей. Если бы в субботу наши соперники сыграли в Лестере именно с той командой, которая противостояла нам, думаю, они могли бы потерять там очки. Поэтому очень хорошо, что мы победили и сделали это уверенно. Теперь нам надо побеждать дома "Халл" и с этим запасом очков ехать на "Энфилд", потому что там может случиться все, что угодно.

Разумеется, если ты лидируешь, то ощущаешь давление, желая удержать отрыв от преследователей. Но мы идем на первом месте, в семи очках от ближайшего соперника по таблице, поэтому куда большее давление испытывают другие команды, а не мы. Мы должны продолжать побеждать, но у нас хорошая ситуация и все удачно складывается. В прошлом сезоне у нас был непростой период, было тяжело добиваться побед, нам немного не везло, но в этом году все складывается в нашу пользу, поэтому мы хотим сохранить эту форму и выигрывать свои матчи.