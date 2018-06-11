"Суонси" подтвердил назначение Поттера главным тренером

"Суонси" на официальном сайте объявил о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера клуба. 44-летний специалист, предыдущим клубом которого был шведский "Эстерсунд", подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, что Поттер работал с "Эстерсундом" на протяжении семи лет. За это время он вывел команду из четвертого в высший дивизион, выиграл Кубок Швеции, а также дошел до 1/16 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

"Суонси", в свою очередь, по итогам прошедшего сезона "Суонси" в английской премьер-лиге стал 18-м и вылетел в чемпионшип.