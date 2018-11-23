Стивен Джеррард: "Юрген Клопп может помочь "Ливерпулю" выиграть чемпионат"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал о своем отношении к наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу​. По словам экс-хавбека "красных", он старается чему-то научится у немецкого специалиста.

– От Юргена Клоппа я впитываю все, как губка. Постоянно смотрю и учусь, – цитирует Джеррарда The Guardian. – Смотрел за ним по телевизору, наблюдал, как он справляется с разными ситуациями.

Я никогда не мог быть похожим на Юргена, у которого необычайная харизма и энергия. Однако мне бы очень помогло, если бы я что-то мог взять от него.

Во время игры он очень эмоционален, однако, когда все заканчивается, он берет себя под контроль. Поэтому он хорошо справляется с давлением.

Я люблю Юргена Клоппа и думаю, что он может помочь "Ливерпулю" выиграть чемпионат.