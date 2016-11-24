Стивен Джеррард: "Тешить себя и болельщиков безнадежными ожиданиями было бы неправильно"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард, официально объявивший о завершении карьеры, отметил, что в последние несколько месяцев был далек от пика своей формы. По словам футболиста, проведшего в составе "красных" 710 матчей во всех турнирах, он выбрал правильное время для того, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

– Есть несколько причин, по которым я принял решение о завершении карьеры, – приводит слова Джеррарда BT Sport. – Календарный год подошел к концу, в этом сезоне у меня было гораздо больше травм, чем обычно. В последнее время регулярность моего появления на поле заметно снизилась. Плюс ко всему, в последние несколько месяцев в составе "Гэлакси" моя форма была далека от идеала. Я стал медленнее, острота передач, которая ранее была мне присуща, была уже не та. Современный футбол очень быстро меняется, и с каждым годом поспевать за ним становится все сложнее. Я понимал, что в последнее время играл не так, как того бы хотелось. А тешить самого себя и болельщиков безнадежными ожиданиями было бы неправильно. Я всегда прислушивался к более опытным коллегам и игрокам, которые говорили, что у всего есть свой срок действия. Поэтому думаю, что я выбрал правильное время для завершения карьеры.

Я пришел в "Ливерпуль", будучи совсем юным футболистом. Клуб фактически вырастил меня, и я благодарен всем, кто участвовал в моем становлении в качестве игрока. Я чувствую себя счастливым, ведь с этой командой я пережил много незабываемых моментов.

Джеррард явлется воспитанником "Ливерпуля". В составе "красных" 36-летний хавбек провел практически всю свою карьеру. Исключением стал лишь последний год, на протяжении которого англичанин защищал цвета "Лос-Анджелес Гэлакси", выступающего в MLS.