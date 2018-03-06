Стадион "Тоттенхэма" может стать самым дорогим в Европе

Стоимость строительства нового стадиона "Тоттенхэма" может значительно вырасти. Как сообщает Sky Sports, смета претерпела существенный рост. Вместо изначально планируемых 400 миллионов фунтов стоимость строительства составит 1 миллиард, что сделает арену самым дорогим стадионом в Европе.
Также сообщается, что муниципальные власти одобрили прошение "Тоттенхэма" об увеличении вместимости строящегося стадиона клуба. Изначально планировалось, что вместимость арены будет 61559 зрителей. Однако "Тоттенхэм" запросил увеличение количества мест до 62062. Просьба была удовлетворена.
ДЗООРИК 07
Самым дорогим с учётом Питерского стадиона или нет? Мне кажется что до питерского им далековато))))
18:39
fedd
Ну вот 10 лет мы слышали про стадион в СПБ: "Такое возможно только в России...". Столько людей, думаю тысячи, которые так говорили, в одночасье стали дебилами. Ай-яй-яй.)))
18:15
Тропическая гемангиома Мовсисяна
англичане пилят еще больше)))
16:11
shpasic
на увеличение вместимости на 500 мест потребуется ещё минимум полмиллиарда.
13:58
КирпичИнвест
Наши строят)))
13:45
Lennon
Как так?! Нас опередили!
13:39
Очень плохой мальчик
Все довольны,особенно английские бабушки.
12:41
abs68
В Англии научились вести бизнес - правильно!
12:29
credit500
у Зенита появился клуб-побратим?
12:28
П_о_в_а_р
Распил. Доколе?!! Могли бы отдать в детские дома и пенсионерам.
11:58
Berkut-7
это 78 миллиардов рублей , нормальную они устроили перестройку )
11:54
206
Пора бы и "Зенит-Арену" вдвое увеличить.
11:30