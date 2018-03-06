Стадион "Тоттенхэма" может стать самым дорогим в Европе

Стоимость строительства нового стадиона "Тоттенхэма" может значительно вырасти. Как сообщает Sky Sports, смета претерпела существенный рост. Вместо изначально планируемых 400 миллионов фунтов стоимость строительства составит 1 миллиард, что сделает арену самым дорогим стадионом в Европе.

Также сообщается, что муниципальные власти одобрили прошение "Тоттенхэма" об увеличении вместимости строящегося стадиона клуба. Изначально планировалось, что вместимость арены будет 61559 зрителей. Однако "Тоттенхэм" запросил увеличение количества мест до 62062. Просьба была удовлетворена.