СМИ: "Ювентус" подпишет Дармиана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан подпишет контракт с "Ювентусом" в ближайшее время. Как сообщает Corriere dello Sport, сумма трансфера составит 13 миллионов евро.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил игроку, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Отмечается также, что Дармиан не доволен малым количеством игровой практики в клубе.

28-летний защитник перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Торино" летом 2015 года. За английский клуб в сезоне-2017/18 он провел 17 матчей.

Дармиан намекнул на уход из "Манчестер Юнайтед" //

"МЮ" разрешил Блинду и Дармиану искать новые клубы //

Дармиан готов перейти в "Ювентус"