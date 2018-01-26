СМИ: Тим Кэйхилл близок к возвращению в "Миллуол"

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл близок к переходу в "Миллуол", сообщает South London Press. С декабря 38-летний футболист является свободным агентом. Последним клубом ветерана был "Мельбурн Сити", за который он выступал с 2016 года. Полузащитник намерен попасть в состав сборной Австралии на чемпионат мира-2018.

Отметим, что Кэйхилл уже защищал цвета "Миллуола" с 1997 по 2004 год, за это время он провел за команду более 200 матчей и забил 52 гола. Также в Англии австралиец играл за "Эвертон" (с 2004 по 2012 год).