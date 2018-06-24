СМИ: Сарри подпишет контракт с "Челси" в понедельник

Тренер Маурицио Сарри прилетит в Лондон в понедельник для подписания контракта с "Челси", сообщает Football Italia.

По данным издания, 59-летний специалист практически решил вопрос со своим бывшим клубом "Наполи" и расторгнет контракт по обоюдному согласию за пять миллионов евро. Таким образом, ему ничто не мешает заключить соглашение с "Челси". Как ожидается, контракт с лондонцами будет рассчитан на три года с зарплатой около шести миллионов евро за сезон.

При этом нынешний наставник "Челси" Антонио Конте также близок к полюбовному расставанию с клубом и готов разорвать контракт по обоюдному согласию.

Напомним, Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 годы. В конце этого сезона его сменил Карло Анчелотти.