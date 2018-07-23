СМИ: "МЮ" продаст Рохо, чтобы купить Магуайра

"Манчестер Юнайтед" летом намерен подписать контракт с защитником "Лестера" и сборной Англии Гарри Магуайром, сообщает Mirror. По информации источника, для покупки 25-летнего англичанина "красным дьяволам" необходимо расстаться с одним из своих игроков обороны. С большой долей вероятности, будет продан Маркос Рохо, который с 2010 по 2012 год выступал за "Спартак". Также руководство клуба рассматривало кандидатуры Эрика Байи и Криса Смоллинга.

Отмечается, что Рохо еще не прибыл в расположение "МЮ", который сейчас проводит предсезонное турне по США. Аргентинец отсутствует в команде, несмотря на то, что ЧМ-2018 завершился неделю назад, а сборная Аргентины завершила выступление на турнире в России еще в конце июня.

Рохо играет в "МЮ" с 2014 года. В составе клуба в прошлом сезоне он провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями и получив 6 желтых карточек. На чемпионате мира в пяти матчах он забил 1 гол и получил 2 "горчичника".

Магуайр выступает за "Лестер" с сезона-2017/18. В нем защитник провел 44 матча, забив 2 мяча и сделав 4 голевые передачи. В составе сборной Англии на ЧМ-2018 Магуайр сыграл в 7 матчах, забив 1 гол и отдав 1 результативный пас.