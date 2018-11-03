СМИ: Эррера может уйти из "МЮ" за 3 миллиона фунтов, им интересуется "Эвертон"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может уйти из команды уже зимой, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, 29-летний испанец сможет покинуть команду в январе за три миллиона фунтов. Так как его контракт истекает в конце нынешнего сезона, "МЮ" хочет получить за него хотя бы небольшую компенсацию. В 2014 год английский клуб заплатил за него "Атлетику" 36 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляет "Эвертон".

В текущем сезоне 29-летний футболист провел пять матчей во всех турнирах.

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