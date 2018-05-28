19:04 | Футбол — Англия

СМИ: Абрамович получил паспорт Израиля

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Российский владелец "Челси" Роман Абрамович получил удостоверение личности гражданина Израиля, на которое имеет право по программе репатриации евреев в Израиль, сообщает The Times of Israel. 

В понедельник, 28 мая, личный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве.

Отмечается, что Абрамович уже открыл банковский счет в Израиле, а жить будет в особняке в районе Неве-Цедек Тель-Авива.

Как сообщает Sunday Times, состояние Абрамовича составляет около 12,5 миллиардов долларов. Если информация о получении им паспорта Израиля подлинна, он станет самым богатым человеком в стране.

 Абрамовичу не дают британскую визу. В чем дело? // Сколько Абрамович потратил на "Челси"

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Кто бы сомневался. Только деньги отдай России. Или хотя бы Челси мне подари))) я быстро их сведу в историческую среду. И дерби с Миллуоллом каждый год по 2 раза)))

19:13

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