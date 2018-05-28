СМИ: Абрамович получил паспорт Израиля

Российский владелец "Челси" Роман Абрамович получил удостоверение личности гражданина Израиля, на которое имеет право по программе репатриации евреев в Израиль, сообщает The Times of Israel.

В понедельник, 28 мая, личный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве.



Отмечается, что Абрамович уже открыл банковский счет в Израиле, а жить будет в особняке в районе Неве-Цедек Тель-Авива.

Как сообщает Sunday Times, состояние Абрамовича составляет около 12,5 миллиардов долларов. Если информация о получении им паспорта Израиля подлинна, он станет самым богатым человеком в стране.

Абрамовичу не дают британскую визу. В чем дело? // Сколько Абрамович потратил на "Челси"