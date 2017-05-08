22:46 | ФУТБОЛ — Англия

Слуцкий, Анчелотти и Шевченко посетили игру "Челси" - "Мидлсбро"

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Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий наблюдает за матчем 36-го тура чемпионата Англии "Челси""Мидлсбро" из одной из лож "Стэмфорд Бридж". Рядом с ним игру смотрит бывший КВНщик и шоумен Семен Слепаков. Неподалеку от них располагается владелец лондонцев Роман Абрамович.

Чуть ниже разместились наставник "Баварии" Карло Анчелотти и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Отметим, что итальянец работал тренером "синих", а украинец выступал за лондонский клуб.

Слуцкий уехал в Англию после расставания с ЦСКА в декабре прошлого года.

Трансляция матча "Челси" - "Мидлсбро"

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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knyaz boltconskiy

Слепаков по-ходу помошником Слуцкого будет в Членси.

23:45

баламошка

Кто такой Слуцкий - знаю, об остальных не слышал.

23:12