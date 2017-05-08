Слуцкий, Анчелотти и Шевченко посетили игру "Челси" - "Мидлсбро"

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий наблюдает за матчем 36-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Мидлсбро" из одной из лож "Стэмфорд Бридж". Рядом с ним игру смотрит бывший КВНщик и шоумен Семен Слепаков. Неподалеку от них располагается владелец лондонцев Роман Абрамович.

Чуть ниже разместились наставник "Баварии" Карло Анчелотти и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Отметим, что итальянец работал тренером "синих", а украинец выступал за лондонский клуб.

Слуцкий уехал в Англию после расставания с ЦСКА в декабре прошлого года.

Трансляция матча "Челси" - "Мидлсбро"

Изумительная картина: Слепаков развлекает Слуцкого, а рядом сидит грустный Абрамович. pic.twitter.com/xdUSn1C5ff – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 8 мая 2017 г.