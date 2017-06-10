Скаут "Арсенала": "Головин не является талантом европейского уровня"

Скаут "Арсенала" по Восточной Европе Павел Кучеров в интервью "СЭ" подчеркнул, что для полузащитника ЦСКА Александра Головина нереально перейти в топовый клуб чемпионата Англии. Он также добавил, что игроку нужно значительно прибавить в футбольном плане, чтобы начать играть за английскую команду.

– Что слышали о варианте Головина с "Арсеналом"? – вопрос Кучерову.

– Для меня это стало новостью, удивлен. Но такие вещи обычно не афишируют и никому не рассказывают. Всегда приятен и интерес к футболисту из России – страны, которая почти не представлена легионерами в Европе. Особенно, если интерес этот имеет под собой какую-то почву. Не будем говорить о его конечном адресате.

– Что вы имеете в виду?

– То, что этот футболист абсолютно не является талантом европейского уровня, и нереально говорить о его переходе в топовый клуб АПЛ.

– Вы невысокого мнения о мастерстве Головина?

– Я такого не говорил. Но чтобы попасть в команду премьер-лиги, Александру нужно значительно прибавить в футбольном плане в целом, физически, психологически и ментально. Из ЦСКА, по-моему, никто сразу не закрепился в топ-клубе Англии. Если Головин хочет проявить себя в Британии, нужно идти к этому поэтапно. Из-за большой конкуренции у него будет мало игрового времени, чтобы проявить себя. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью с Павлом Кучеровым // Разрешат ли Головину играть за "Арсенал"? Объясняем // Головин и "Арсенал": Саша, решайся