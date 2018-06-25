Шандор Варга: "Венгера звали в Россию"

Известный агент Шандор Варга в видеолайве "СЭ" высказался по поводу будущего французского специалиста Арсена Венгера.
- Где продолжит карьеру Венгер?
- Он хотел уйти три-четыре раза из "Арсенала". У него были предложения от "Барселоны" и "Реала", "ПСЖ" и сборной Франции. Последние годы ему мешало, что он ничего не выигрывал. Он хочет продолжить карьеру и переговоры были.
- Из какой страны предложения?
- Россия. У него первая реакция была - да. Извините, больше ничего сказать не могу. Это было недавно.
- Барселона (Футбол)
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- Арсен Венгер
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- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Шандор Варга