Шандор Варга: "Венгера звали в Россию"

Известный агент Шандор Варга в видеолайве "СЭ" высказался по поводу будущего французского специалиста Арсена Венгера.

- Где продолжит карьеру Венгер?

- Он хотел уйти три-четыре раза из "Арсенала". У него были предложения от "Барселоны" и "Реала", "ПСЖ" и сборной Франции. Последние годы ему мешало, что он ничего не выигрывал. Он хочет продолжить карьеру и переговоры были.

- Из какой страны предложения?

- Россия. У него первая реакция была - да. Извините, больше ничего сказать не могу. Это было недавно.