Сеск Фабрегас: "Мне нравится стиль игры Сарри"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабергас сказал, что ему нравится стиль игры нового главного тренера команды Маурицио Сарри.

- Это новый этап для меня и других игроков, – цитирует испанца официальный сайт клуба. – Нам нужно доказать свою состоятельность перед новым тренером, нужно продемонстрировать, на что мы способны и что заслуживаем играть. Я играю уже 15 лет, и когда приходит новый главный тренер, всегда стараешься показать свой максимум, чтобы он смог увидеть твои способности и то, что ты хочешь играть. Я всегда хочу играть, и это необходимо ежедневно доказывать на тренировках и в каждой игре. Это интригующий момент для каждого. Мы начинаем с чистого листа и посмотрим, на что мы способны. Мы хотим что-то выиграть, и предсезонная подготовка очень важна. Поэтому, начиная с понедельника, давайте посмотрим, сможем же ли мы добиться результата, освоить игровую философию тренера и сильно стартовать. Это тот стиль игры, в который я верю, который мне очень нравится, и я вырос в такой системе и при таком качестве игры, которые он хочет привнести в клуб. Для игрока моего склада это может быть преимуществом. Я думаю, мы просто должны усиленно тренироваться, быть единым коллективом, быть командой, и затем он решит, как хочет, чтобы мы играли. Нам нужно понять свои роли на поле и постараться выиграть трофей, что является главной задачей. Конечно, мы хотим играть хорошо, мы хотим показывать привлекательную игру, но также мы хотим побеждать, и впереди нас ожидает важный сезон.

Сарри заменил на посту главного тренера своего соотечественника Антонио Конте.