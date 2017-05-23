Сесар Аспиликуэта: "Сложно провести 38 матчей чемпионата Англии без замен"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта, который провел в составе синих 38 матчей в чемпионате Англии с первой и до последней минуты, подчеркнул, что это большое достижение. По его словам, упорная работа - единственное, чем он мог отплатить главному тренеру Антонио Конте за оказанное доверие.

- Разумеется, нелегко провести на поле все 38 матчей без замен и выиграть чемпионат Англии, - приводит русскоязычная версия официального сайта "синих" слова Аспиликуэты. - Это большое достижение. Я старался делать все возможное, чтобы попасть в команду, но я должен поблагодарить главного тренера, он очень верил в меня. Я всегда был в составе, и единственное, чем я мог отплатить ему за веру в меня - тяжелая работа. В итоге мы получили большую награду, но в финале Кубка Англии мы рассчитываем на большее.