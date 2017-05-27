Серхио Ромеро: "Хочу стать основным вратарем "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро отметил, что хотел бы остаться в команде на следующий сезон. Аргентинец был основным голкипером клуба в розыгрыше Лиги Европы, который "красные дьяволы" и выиграли.

– Когда я переходил в "МЮ", понимал, что получать здесь игровую практику будет сложно, – цитирует Goal.com Ромеро. – В прошлом сезоне под руководством ван Гала я провел 12 матчей, хотя чувствовал, что могу играть больше. С этого сезона Моуринью доверил мне больше игр, хотя я мог бы еще чаще выходить на поле.

Мне кажется, я доказал, что достоин быть в этом клубе, но никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Надеюсь стать первым вратарем команды, но все зависит от твоей работы. Я бы хотел остаться в "Манчестер Юнайтед".