16:21 | Футбол — Англия

Селихов, Глушаков и Пашалич - в "старте" "Спартака" на матч с ЦСКА

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Стал известен состав "Спартака" на матч 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. Дерби начнется в 17.30 по московскому времени.

Место в воротах чемпионов России, как и в предыдущем матче премьер-лиги с "Арсеналом" (2:0), займет заменивший Артема Реброва Александр Селихов. Для него эта игра станет третьей официальной в составе красно-белых.

Также стоит отметить возвращение в стартовый состав капитана команды Дениса Глушакова. Вместе с ним в центре полузащиты будут действовать Фернанду и Марио Пашалич. На правом фланге обороны красно-белых появится Марко Петкович.

Стартовый состав "Спартака": Селихов - Петкович, Таски, Джикия, Комбаров - Самедов, Глушаков, Фернанду, Пашалич, Промес - Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Ананидзе, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" //
Перед дерби. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

Понимаю Карреру, но захотят ли штанги его понять?

16:42

sava_

Вот Комбар тут нах не нужен...никакущий он,если конечно ему Глушак леща не отвесил, чтобы не распиздяйничал

16:35

anatoly.maloian

Почему Ещенко в запасе????

16:33

z777a

ОПЯТЬ КОМБАРОВ..... О ГОСПОДИ.... ЧТОБ ВЫ ПРОИГРАЛИ ( БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА )

16:32

Russellmoto

Попова нет и то хорошо..Еще б вместо Комбарова кого нибудь.

16:30

pipkin

Бокетти-то за что.. ну ёп..

16:26