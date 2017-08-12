Селихов, Глушаков и Пашалич - в "старте" "Спартака" на матч с ЦСКА

Стал известен состав "Спартака" на матч 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. Дерби начнется в 17.30 по московскому времени.

Место в воротах чемпионов России, как и в предыдущем матче премьер-лиги с "Арсеналом" (2:0), займет заменивший Артема Реброва Александр Селихов. Для него эта игра станет третьей официальной в составе красно-белых.

Также стоит отметить возвращение в стартовый состав капитана команды Дениса Глушакова. Вместе с ним в центре полузащиты будут действовать Фернанду и Марио Пашалич. На правом фланге обороны красно-белых появится Марко Петкович.

Стартовый состав "Спартака": Селихов - Петкович, Таски, Джикия, Комбаров - Самедов, Глушаков, Фернанду, Пашалич, Промес - Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Ананидзе, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" //

Перед дерби. Live!