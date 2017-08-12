Селихов, Глушаков и Пашалич - в "старте" "Спартака" на матч с ЦСКА

Стал известен состав "Спартака" на матч 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. Дерби начнется в 17.30 по московскому времени.
Место в воротах чемпионов России, как и в предыдущем матче премьер-лиги с "Арсеналом" (2:0), займет заменивший Артема Реброва Александр Селихов. Для него эта игра станет третьей официальной в составе красно-белых.
Также стоит отметить возвращение в стартовый состав капитана команды Дениса Глушакова. Вместе с ним в центре полузащиты будут действовать Фернанду и Марио Пашалич. На правом фланге обороны красно-белых появится Марко Петкович.
Стартовый состав "Спартака": Селихов - Петкович, Таски, Джикия, Комбаров - Самедов, Глушаков, Фернанду, Пашалич, Промес - Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Ананидзе, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов.
Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" //
Перед дерби. Live!
Наш состав на матч 6-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России #ЦСКАСпартак!#ВпередСпартак #ДеньДерби #DerbyDay pic.twitter.com/Odqfx8Z6UH– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 августа 2017 г.
баламошка
Понимаю Карреру, но захотят ли штанги его понять?
16:42
sava_
Вот Комбар тут нах не нужен...никакущий он,если конечно ему Глушак леща не отвесил, чтобы не распиздяйничал
16:35
anatoly.maloian
Почему Ещенко в запасе????
16:33
z777a
ОПЯТЬ КОМБАРОВ..... О ГОСПОДИ.... ЧТОБ ВЫ ПРОИГРАЛИ ( БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА )
16:32
Russellmoto
Попова нет и то хорошо..Еще б вместо Комбарова кого нибудь.
16:30
pipkin
Бокетти-то за что.. ну ёп..
16:26