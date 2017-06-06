Сеад Колашинац: "Следил за "Арсеналом" с детства и рад стать его частью"

Новичок "Арсенала" Сеад Колашинац, который в минувшем сезоне выступал в составе "Шальке", рад подписанию контракта с лондонцами. 23-летний игрок перешел в клуб на правах свободного агента. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

– Я рад стать игроком "Арсенала". Мне нравится, что мой контракт рассчитан на пять лет, – приводит пресс-служба лондонцев слова Колашинаца. – Этот клуб обладает огромными традициями, я следил за ним с детства, когда в составе "канониров" играли Леманн и Анри. "Арсенал" известен в Европе, и я рад стать его частью. Изо всех сил буду стараться помочь команде.

Ранее "Арсенал" предложил защитнику зарплату 140 тысяч евро в неделю. Колашинац является воспитанником "Шальке", он выступал за команду с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в клубных турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Колашинац стал игроком "Арсенала"