Сарри требует от "Челси" почти 200 миллионов на трансферы

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри, который в ближайшее время может возглавить "Челси", хочет потратить до 179 миллионов фунтов стерлингов на приобретение новых игроков. 59-летний итальянец покинул пост наставника неаполитанцев 23 мая.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Сарри желает подписать трех игроков "Наполи", включая защитников Калиду Кулибали и Эльсеида Хюсая, а также хавбека Петра Зелиньски. Кроме того, специалист рассчитывает обменять нападающего "синих" Альваро Морату на форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год. Под его руководством неаполитанцы дважды занимали второе место в итальянском чемпионате.