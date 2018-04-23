Сане признан лучшим молодым игроком чемпионата Англии

Ассоциация футболистов-профессионалов Англии (PFA) назвала лучшего молодого игрока этого сезона. Им стал полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане.

Сане в борьбе за награду опередил вратаря Эдерсона ("Манчестер Сити"), защитника Райана Сессеньона ("Фулхэм"), полузащитника Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), а также нападающих Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Маркуса Рэшфорда ("МЮ").