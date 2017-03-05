22:15 | ФУТБОЛ — Англия

Санчес поссорился с игроками "Арсенала" перед матчем с "Ливерпулем"

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Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес повздорил с одноклубниками за несколько дней до гостевого матча 27-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:3), утверждает The Telegraph. По информации источника, 28-летний чилиец решил досрочно завершить тренировку команды, после чего несколько других игроков "Арсенала" в раздевалке начали высказывать свое недовольство поведением форварда.

Отметим также, что Санчес остался на скамейке запасных на поединок с "Ливерпулем" и появился на поле с начала второго тайма при счете 0:2.

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Материалы REN-TV

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