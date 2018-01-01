Салах пропустит из-за травмы две недели

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:1). В той встрече форвард забил два гола. Как сообщает Metro, египтянин не сможет выйти на поле в течение двух недель.

Таким образом, Салах пропустит игру 22-го тура чемпионата Англии против "Бернли", которая пройдет сегодня, начало - в 18.00 по московскому времени. Кроме того, футболист пропустит матч Кубка Англии с "Эвертоном".

В текущем сезоне Салах провел в составе "красных" 29 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.