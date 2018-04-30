Салах будет дисквалифицирован и пропустит остаток сезона?

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может быть дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии за инцидент в игре 36-го тура со "Стоук Сити" (0:0), сообщает The Sun. Египтянин пытался ударить кулаком в голову защитника соперника Мартинса Инди, однако главный арбитр встречи Андре Марринер оставил данный эпизод без внимания.



В ближайшее 24 часа специальная комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) просмотрит данный инцидент и может дисквалифицировать Салаха на две оставшиеся игры премьер-лиги против "Челси" и "Брайтона", а также одну встречу следующего розыгрыша турнира.

Напомним, что Салах является лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата Англии с 31 голом. Форварду осталось забить один мяч до установления рекорда премьер-лиги по числу забитых мячей за один сезон.

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