Салах будет дисквалифицирован и пропустит остаток сезона?

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может быть дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии за инцидент в игре 36-го тура со "Стоук Сити" (0:0), сообщает The Sun. Египтянин пытался ударить кулаком в голову защитника соперника Мартинса Инди, однако главный арбитр встречи Андре Марринер оставил данный эпизод без внимания.
В ближайшее 24 часа специальная комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) просмотрит данный инцидент и может дисквалифицировать Салаха на две оставшиеся игры премьер-лиги против "Челси" и "Брайтона", а также одну встречу следующего розыгрыша турнира.
Напомним, что Салах является лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата Англии с 31 голом. Форварду осталось забить один мяч до установления рекорда премьер-лиги по числу забитых мячей за один сезон.
Салах конфликтует с Египетской футбольной ассоциацией
Salah attempting to punch Martins Indi vs Stoke. Should be banned pic.twitter.com/ZhlOSH33FS– Bald Keeper (@hazardfraud) 28 апреля 2018 г.
delacrua
все правильно салах сделал. не исподтишка, а по ситуации прямо в лицо. мужик. а тот кто за футболку держал его - тварь позорная, вот его и надо дисквалифицировать, за провокацию.
10:30
ALEXEY959595
Не надо его дисквалифицировать. Так хотя бы есть шанс, что он получит травму за 3 оставшихся матча и не сыграет против России на ЧМ
10:28
shpasic
происки конкурентов за Золотую Бутсу)
10:28
Challenger
Нам бы также. Постфактум верблюда дисквалифицировать
10:25