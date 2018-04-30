09:37 | Футбол — Англия

Салах будет дисквалифицирован и пропустит остаток сезона?

4

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может быть дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии за инцидент в игре 36-го тура со "Стоук Сити" (0:0), сообщает The Sun. Египтянин пытался ударить кулаком в голову защитника соперника Мартинса Инди, однако главный арбитр встречи Андре Марринер оставил данный эпизод без внимания. 

В ближайшее 24 часа специальная комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) просмотрит данный инцидент и может дисквалифицировать Салаха на две оставшиеся игры премьер-лиги против "Челси" и "Брайтона", а также одну встречу следующего розыгрыша турнира.  

Напомним, что Салах является лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата Англии с 31 голом. Форварду осталось забить один мяч до установления рекорда премьер-лиги по числу забитых мячей за один сезон. 

Салах конфликтует с Египетской футбольной ассоциацией

 

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

delacrua

все правильно салах сделал. не исподтишка, а по ситуации прямо в лицо. мужик. а тот кто за футболку держал его - тварь позорная, вот его и надо дисквалифицировать, за провокацию.

10:30

ALEXEY959595

Не надо его дисквалифицировать. Так хотя бы есть шанс, что он получит травму за 3 оставшихся матча и не сыграет против России на ЧМ

10:28

shpasic

происки конкурентов за Золотую Бутсу)

10:28

Challenger

Нам бы также. Постфактум верблюда дисквалифицировать

10:25

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!