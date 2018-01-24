Роналдо: "Жезус закрепил за собой "девятку" в сборной Бразилии"

Легендарный нападающий Роналдо отметил, что форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус показывает невероятную игру. Роналдо также добавил, что 20-летний игрок закрепил за собой "девятку" в сборной Бразилии.

– Я очень рад за Жезуса – цитирует Globo Esporte Роналдо. – Это игрок, обладающий талантом, стремлением, умеющий отдать пас и умело выбирающий позицию в штрафной. Я думаю, он закрепил за собой "девятку" в сборной Бразилии. Он уже уверенно чувствует себя в европейском футболе и демонстрирует невероятную игру. Гвардьола ему очень доверяет. Для меня только в радость видеть, как очередной бразилец здорово проявляет себя за рубежом, прославляя наш флаг.