Роман Бабаев: "Муса - заложник ситуации в "Лестере"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" выразил мнение, что главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери решил не рисковать, доверившись экс-нападающему армейцев Ахмеду Мусе. Форвард перешел в английский клуб прошлым летом, но пока не смог проявить себя.

– Почему у него не получилось в "Лестере"?

– Уверен – Ахмед стал заложником обстоятельств. Для меня оказалось сюрпризом, что Муса так мало выходил в "Лестере" в этом сезоне. Ведь на предсезонных сборах был в составе "лис" одним из лучших. Непонятная ситуация. Мне кажется, Раньери поступил консервативно. Тренер прекрасно осведомлен об игровых качествах Ахмеда, но предпочел тех, кто совершил чудо в прошлом году. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Роман Бабаев: "Хотели бы арендовать Мусу. Но…"