Рио Фердинанд: "В основе "МЮ" должен играть Рэшфорд, а не Лукаку"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что в стартовом составе команды в нападении должен играть Маркус Рэшфорд, а не Ромелу Лукаку.

- Маркус Рэшфорд - это большой талант, - цитирует Фердинанда Goal.com. - Моурниью давал ему шанс, он играл много минут. Но в его возрасте, если он выходит со скамейки запасных, то его это расстраивает. Он уже прошел тот период, когда он рад был выйти на поле со скамейки запасных. Он будет думать, что должен играть в стартовом составе, и это будет мешать ему. На этом этапе карьеры он должен остановиться на позиции "девятки", центрфорварда. Хотя, как показывают примеры Руни и Роналду, игроки могут менять позиции на протяжении карьеры. Что касается Лукаку, то его показатели по голам фантастические. Но в больших командах только этого недостаточно. Нужно взаимодействовать с другими игроками, дополнять их. Сейчас в "МЮ" некоторые вещи не получаются именно из-за Лукаку. И это влияет на других игроков, таких как Погба и Лингард.

21-летний Маркус Рэшфорд в текущем сезоне провел 11 матчей за "МЮ" во всех турнирах и забил два мяча при одной голевой передаче.

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