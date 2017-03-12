"Реал" хочет обменять Морату в "Челси" на Азара

"Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Эдену Азару, сообщает Mundo Deportivo. В услугах бельгийца лично заинтересован главный тренер клуба Зинедин Зидан. Мадридцы готовы предложить "синим" в обмен на хавбека нападающего Альваро Морату и денежную компенсацию.

Стоимость Азара оценивается в 70 миллионов евро, а Мораты – 40 миллионов евро. В этом сезоне Азар провел в составе "Челси" 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. В активе Мораты 32 игры, 13 голов и 3 голевые передачи.