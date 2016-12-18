23:05 18 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Раньери - тренер года по версии BBC

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери назван лучшим тренером в Англии 2016 года по версии BBC. Специалист принял команду перед сезоном-2015/16 и впервые в истории привел клуб к титулу чемпионов страны, а в текущем сезоне вывел его в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее Раньери вошел в число трех кандидатов на титул "Тренер года ФИФА". Еще двумя претендентами на титул являются Фернанду Сантуш, приведший Португалию к титулу чемпионов Европы, а также Зинедин Зидан, выигравший с "Реалом" Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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