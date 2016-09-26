Раньери рассказал, почему у него в офисе висят фотографии тренеров всех клубов чемпионата Англии

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал, по какой причине в его офисе висят фотографии всех тренеров, ныне работающих с клубами английской премьер-лиги. Ранее соответствующую фотографию опубликовал экс-нападающий "лис" и популярный телеведущий Гари Линекер.

"Я спросил у Клаудио, почему он повесил в своем офисе фотографии всех тренеров премьер-лиги. Он ответил: "После наших домашних матчей они заходят в мой офис, и им наверняка становится приятно". Какой мужик!", – написал на своей странице в твиттере Линекер.