17:26 26 сентября | ФУТБОЛ — Англия

Раньери рассказал, почему у него в офисе висят фотографии тренеров всех клубов чемпионата Англии

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал, по какой причине в его офисе висят фотографии всех тренеров, ныне работающих с клубами английской премьер-лиги. Ранее соответствующую фотографию опубликовал экс-нападающий "лис" и популярный телеведущий Гари Линекер.

"Я спросил у Клаудио, почему он повесил в своем офисе фотографии всех тренеров премьер-лиги. Он ответил: "После наших домашних матчей они заходят в мой офис, и им наверняка становится приятно". Какой мужик!", – написал на своей странице в твиттере Линекер.

 

In Claudio Ranieri's office and he's got pics of all the PL managers. First one off the wall?

Фото опубликовано Gary Lineker (@garylineker) Сен 26 2016 в 5:18 PDT

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Это как трофеи охотника. Это просто шкуры убитых зверей, которых завалил Лестер. С зиготы за Лестер)

17:46 26 сентября

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