15:24 26 сентября | ФУТБОЛ — Англия

В кабинете Раньери висят фотографии тренеров всех клубов чемпионата Англии

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Экс-нападающий "Лестера" и популярный телеведущий Гари Линекер на своей странице в Instagram опубликовал фотографию из кабинета главного тренера "лис" Клаудио Раньери. Примечательно, что итальянский специалист решил украсить свой кабинет фотографиями всех тренеров, ныне работающих с клубами английской премьер-лиги.

 

In Claudio Ranieri's office and he's got pics of all the PL managers. First one off the wall?

Фото опубликовано Gary Lineker (@garylineker) Сен 26 2016 в 5:18 PDT

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КОММЕНТАРИИ (4)
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petrovich13

Это мишени для дартса

16:55 26 сентября

ladafan

чтобы не перепутать...

16:09 26 сентября

Sergei V

А почему все фото ч/б? Кто то головы животных как трофеи вешает, а кто то портреты тренеров команд, которых он вынес в прошлом году?

15:34 26 сентября

Jumakos

Как я всех вас натянул...

15:32 26 сентября

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