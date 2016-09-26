В кабинете Раньери висят фотографии тренеров всех клубов чемпионата Англии

Экс-нападающий "Лестера" и популярный телеведущий Гари Линекер на своей странице в Instagram опубликовал фотографию из кабинета главного тренера "лис" Клаудио Раньери. Примечательно, что итальянский специалист решил украсить свой кабинет фотографиями всех тренеров, ныне работающих с клубами английской премьер-лиги.

In Claudio Ranieri's office and he's got pics of all the PL managers. First one off the wall? Фото опубликовано Gary Lineker (@garylineker) Сен 26 2016 в 5:18 PDT