В кабинете Раньери висят фотографии тренеров всех клубов чемпионата Англии

Экс-нападающий "Лестера" и популярный телеведущий Гари Линекер на своей странице в Instagram опубликовал фотографию из кабинета главного тренера "лис" Клаудио Раньери. Примечательно, что итальянский специалист решил украсить свой кабинет фотографиями всех тренеров, ныне работающих с клубами английской премьер-лиги.
petrovich13
Это мишени для дартса
16:55 26 сентября
ladafan
чтобы не перепутать...
16:09 26 сентября
Sergei V
А почему все фото ч/б? Кто то головы животных как трофеи вешает, а кто то портреты тренеров команд, которых он вынес в прошлом году?
15:34 26 сентября
Jumakos
Как я всех вас натянул...
15:32 26 сентября