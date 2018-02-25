17:38 25 февраля | Футбол — Англия

"Рад вернуться в премьер-лигу". Эвра показал кровавое фото после первого матча за "Вест Хэм"

2

Защитник "Вест Хэма" Патрис Эвра в Твиттере опубликовал фотографию своей окровавленной ноги, сделанную после матча 28-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:4). 36-летний француз пострадал в одном из стыков, ему наложили три шва.

"Не лучший результат, но я очень рад вернуться в премьер-лигу. Скучал по таким играм и таким стыкам", - написал Эвра.

Встреча против "красных" стала для Эвра первой после возвращения в премьер-лигу. С 2006 по 2014 год он выступал в Англии за "Манчестер Юнайтед".

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

drJekil

девочки в нападении, мальчики в защите - все как в жизни))

20:25 25 февраля

spetrov

На всякий случай чтобы понимали, что в футбол тоже совсем не девочки играют.

17:54 25 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!