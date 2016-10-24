Продление контракта с Венгером не является для "Арсенала" приоритетной задачей

Председатель правления "Арсенала" Чипс Кесвик сообщил, что вопрос о продлении контракта с главным тренером Арсеном Венгером на сегодняшний день не входит в число приоритетных задач клуба . По словам функционера, стороны вернутся к этой теме, когда для этого настанет время.

– Все мы признаем и ценим огромный вклад Венгера в успехи "Арсенала" за 20-летнюю историю пребывания француза у руля команды, – приводит goal.com слова Кесвика. – На сегодняшний день продление контракта не является для клуба приоритетной задачей. Мы обсудим будущее наставника, когда придет подходящее время. На сегодняшний день наше внимание сосредоточено на сохранении лидерства в чемпионате Англии и желании бороться за трофеи.