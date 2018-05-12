Помощник главного тренера Фария объявил об уходе из "МЮ". Он 17 лет работал с Моуринью

Тренер Руи Фария покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба. Специалист много лет работал вместе с наставником команды Жозе Моуринью.

- Я много думал, и с тяжелым сердцем принял решение, что пора двигаться вперед, - сказал Фария. - Это были 17 лет невероятных и незабываемых впечатлений. Впрочем, я решил, что хочу провести побольше времени с семьей, прежде чем я приму новый вызов в своей карьере.

42-летний Фария также работал с Моуринью в "Порту", "Челси" "Интере" и "Реале".